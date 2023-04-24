Вашингтон, 24 апреля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Киев планировал нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, но отложил атаки по просьбе США. Об этом 24 апреля пишет газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Кирилл Буданов, глава управления военной разведки страны… поручил одному из своих офицеров «приготовиться нанести массовые удары 24 февраля», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Киеве, в частности, рассматривали возможность нанесения ударов по Москве и Новороссийску.

По информации издания, документ был опубликован 13 февраля. В этот же день США призвали своих граждан покинуть Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в опубликованных материалах США для России нет ничего по-настоящему секретного и интересного.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование дела об утечке секретных документов США заботой американских спецслужб. Он подчеркнул, что считает прерогативой российских спецслужб анализ оказавшихся в интернете секретных документов.