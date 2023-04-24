Москва, 24 апреля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Умерла Мария Кинчева-Панфилова, дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Об этом 24 апреля сообщает KP. RU.

Максим Блинов/РИА Новости Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев

Отмечается, что 36-летняя приёмная дочь Кинчева скончалась от внезапной остановки сердца. Её отпевали в московском храме Трёх Святителей на Кулишках.

Кинчев в браке со своей второй женой Александрой удочерил Марию, воспитывал её как родную и дал свою фамилию. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала как исполнительный продюсер, организовывая съёмки. В 2017 году она вышла замуж за Петра Горбачёва, имеющего отношение к кино. Их сын Лука родился в 2011-м — его рисунок появился на обложке альбома «Алисы» «Посолонь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в возрасте 77 лет скончался народный артист России, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров.