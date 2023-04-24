Кириенко заявил, что для России наступило не только время вызовов, но и время возможностей

Москва, , 14:55 — REGNUM Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко 24 апреля открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», сообщили в обществе «Знание».

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

Кириенко в своём выступлении отметил, что нынешнее время для России — время вызовов, но также и время возможностей для каждого её гражданина.

«Любое время вызова — это время возможностей. Россия сегодня — по-настоящему страна возможностей, и это время возможностей для каждого из вас. Это значит, что каждый должен внести свой вклад в общую победу, каждый должен максимально использовать свои возможности», — сказал он.

Для того чтобы двигаться в будущее, народ должен знать свою историю, помнить реальные исторические факты, противопоставлять научные знания фейкам, добавил Кириенко.

Он подчеркнул, что знания становятся главным противоядием лжи и фейкам. Знание своей истории даёт силы и точку опоры для того, чтобы двигаться в будущее, потому что у страны, которая забывает свою историю, никогда не бывает будущего.

Марафон «Знание. Первые» пройдёт в течение трех дней в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Среди его основных тем — политическая и экономическая ситуация в стране, задачи, стоящие перед молодёжью, значение социальной ответственности и возможности профессиональной реализации молодёжи.

На церемонии открытия марафона его участники почтили минутой молчания память российских бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Лекции для участников марафона и встречи с ними проведут целый ряд российских политиков, государственных деятелей и деятелей искусств, среди которых — глава «Росатома» Алексей Лихачёв, врио главы ДНР Денис Пушилин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дирижёр Юрий Башмет, кинорежиссёр Алексей Учитель, рассказали в обществе «Знание».

Ранее 24 апреля перед участниками марафона уже выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он рассказал, в частности, о снижении годовой инфляции в России до 3% благодаря эффективным действиям правительства и Центробанка, а также о том, что юань и рубль уже заменяют доллар в международных расчётах.