Матвиенко заявила, что считает возможным параллельный импорт кино для показа в России

Москва, , 14:51 — REGNUM Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила перспективы проката зарубежных фильмов в России. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

Выступая на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности, она заявила, что считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в стране зарубежного кино, а также для поставок программного обеспечения, правообладатели которых нарушили лицензионное соглашение.

«В 2022 году президентом был подписан указ № 322, установивший временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными правообладателями… Что же касается доступа нашего бизнеса к новым иностранным технологиям, а также объектам авторского права, то здесь необходимо применять точечный, индивидуальный подход, исходя из потребностей нашей экономики и наших граждан», — сказала Матвиенко.

По её словам, по модели параллельного импорта можно двигаться в случае с фильмами и программным обеспечением.

После начала специальной военной операции России на территории Украины несколько крупных голливудских студий, включая Paramount и Disney, приостановили прокат своих фильмов в российских кинотеатрах и на онлайн-платформах. Между тем в июле 2022 года стало известно, что киностудии Disney и Sony ищут пути для параллельного импорта в Россию.