Москва, , 14:46 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ, сообщил 24 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Z (знаки ВС РФ на Украине) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он на брифинге.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Артёмовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области.

Также в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы РФ нанесли удар по выдвигавшимся в направлении Артёмовска резервам ВСУ. Штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артёмовска. За сутки на донецком направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников.