Главы МИД Евросоюза одобрили новый пакет санкций в отношении Ирана

Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Министры иностранных дел Евросоюза приняли седьмой пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека». Об этом сообщается в профиле председательства Швеции в Совете ЕС в социальной сети Twitter.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня ЕС послал ещё один чёткий сигнал Ирану. Совет по международным вопросам принял седьмой пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране», — говорится в сообщении.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза в ходе заседания в Люксембурге не будут принимать новые антироссийские санкции, однако обсуждение этих мер продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте представители шести стран мира попали в новый санкционный список Евросоюза. Новый пакет ограничительных мер был введён в преддверии Международного женского дня.

В чёрный список за насилие и нарушения прав женщин попали должностные лица из России, Афганистана, Ирана, Сирии, Мьянмы и Южного Судана.