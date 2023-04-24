Москва, , 14:35 — REGNUM Для руководства Польши в условиях кризиса на Украине становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ страны. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, заявление которого 24 апреля распространило пресс-бюро службы.

Сергей Нарышкин Iacis.ru

«По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства», ― говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля Нарышкин заявил, что власти Польши не могут отказаться от планов получения контроля над территориями Западной Украины, они выжидают удобного момента для этого. Глава СВР уточнил, что Польша уверена, что главным условием для воплощения этой идеи в жизнь является крах государственности на Украине после поражения Киева в военном конфликте.

По словам политолога, журналиста Юрия Светова, на протяжении нескольких столетий Польша мечтает стать большой европейской державой «от моря до моря», но на этот проект ей пока не хватает средств. Он согласился со словами заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Варшава желает присоединить к себе украинские земли и возродить Речь Посполитую. Однако, по мнению политолога, это будет не так просто воплотить Польше.

Политолог также напомнил, что президент Украины и польский лидер Анджей Дуда уже высказывали надежды, что между Украиной и Польшей в будущем не будет границ. Так, Зеленский заявил, что «в будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических».