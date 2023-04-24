Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Москва, , 14:32 — REGNUM Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев решил уйти в отставку. Свой пост он покидает в знак протеста против судейства в чемпионате России. Об этом 24 апреля сообщил «Чемпионат».

Вадим Андреев. Кадр из видео с канала: ТЕРРА/ОБОЗРЕНИЕ.

«Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги», ― заявил он в беседе с изданием.

Андреев подчеркнул, что российский футбол «не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов». Он также выразил надежду, что своим решением покинуть пост гендиректора клуба он обратит внимание на то, что происходит в российском футболе, и «хоть что-то в нём поменяется».

Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года.

Накануне, 23 апреля, футбольный клуб «Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счётом 2:1. Следующий матч «Крылья Советов» проведут с «Зенитом» 29 апреля.

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 15 апреля в Самаре и завершилась со счётом 0:0.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле пост главного тренера футбольного клуба «Сочи» покинул Курбан Бердыев. Вместо него команду к матчу с «Краснодаром» будет готовить Дмитрий Хохлов, который входит в тренерский штаб.