Силуанов назвал приоритетом использование в расчётах нацвалюты
Москва, 24 апреля 2023, 14:42 — REGNUM Использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время своего выступления на марафоне «Знание».
«Использование национальной валюты в настоящее время — это наш приоритет, поскольку, правильно президент [РФ Владимир Путин] говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушёл от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Могут заморозить, может платёж не пройти», — пояснил глава Минфина, слова которого приводят «Известия».
Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту», может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы.
«Переход на расчеты в своей собственной валюте минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться», — подчеркнул Силуанов.
Также министр в ходе марафона отмечал, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что в расчётах за энергоресурсы Россия переходит на национальные валюты, и преимущество будет у юаня и рубля. В будущем предполагается отказаться от использования доллара и евро, отметил он.
По итогам 2022 года доля рубля во внешнеторговых расчётах России удвоилась, достигнув трети, рассказал в феврале 2023 года президент Владимир Путин. Если учитывать и валюты дружественных России государств, то с их использованием ведётся более половины расчётов, отметил глава государства. Западные страны своими руками сокращают долю расчётов в долларах, а Россия будет и дальше работать над созданием независимой от доллара устойчивой системы международных расчётов, добавил Путин.