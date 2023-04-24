Силуанов назвал приоритетом для России использование национальной валюты в расчётах

Москва, , 14:42 — REGNUM Использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время своего выступления на марафоне «Знание».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Использование национальной валюты в настоящее время — это наш приоритет, поскольку, правильно президент [РФ Владимир Путин] говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушёл от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Могут заморозить, может платёж не пройти», — пояснил глава Минфина, слова которого приводят «Известия».

Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту», может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы.

«Переход на расчеты в своей собственной валюте минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться», — подчеркнул Силуанов.

Также министр в ходе марафона отмечал, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что в расчётах за энергоресурсы Россия переходит на национальные валюты, и преимущество будет у юаня и рубля. В будущем предполагается отказаться от использования доллара и евро, отметил он.

По итогам 2022 года доля рубля во внешнеторговых расчётах России удвоилась, достигнув трети, рассказал в феврале 2023 года президент Владимир Путин. Если учитывать и валюты дружественных России государств, то с их использованием ведётся более половины расчётов, отметил глава государства. Западные страны своими руками сокращают долю расчётов в долларах, а Россия будет и дальше работать над созданием независимой от доллара устойчивой системы международных расчётов, добавил Путин.