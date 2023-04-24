Москва, 24 апреля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Военные конфликты в Чечне и на Украине проходят с применением разной тактики и стратегии, поэтому сравнивать их в корне неправильно. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в ответ на заявление генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Мельника. Эксперт раскритиковал знание истории генерала ВСУ, сравнившего СВО с чеченской кампанией.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ранее генерал ВСУ Мельник в интервью испанской газете El Pais заявил, что опасается повторения чеченского сценария на Украине. «Нынешнее затишье» напомнило ему тактику, при которой российские войска, отступив в начале, перегруппировались и провели наступление, итогом которого стала победа сил России.

Военный эксперт отметил, что военные действия в Чечне и на Украине имеют лишь схожие планы, поэтому сравнивать их «сценарии» неуместно.

«Большая часть военного руководства Украины не в ладах с историей и военно-политическим пониманием ситуации. Также проблемы с осознанием и у этого генерала. Что здесь сравнивать? То, что было в Чечне и что происходит сейчас, — ситуации разного порядка. Единственное, что объединяет два упомянутых конфликта, — это итог. А планы СВО правильнее было бы сравнить с результатом Великой Отечественной войны, когда мы взяли Берлин», — поделился Коновалов.

Политолог отметил, что представители украинских властей часто позволяют себе «смехотворные» высказывания. Как писало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал превратить Чёрное море в «натовское», как это произошло с Балтийским морем. Его заявление подвергли критике многие эксперты и политики, отметив, что оно далеко от реальности.

До этого экс-заместитель командующего силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос призывал украинских военных применять «тактику нацистов, как в 1941 году». Он привёл в пример «Линию Сталина» (оборонительные укрепрайоны на границе СССР перед Второй мировой войной), которая не оправдала себя в начале войны.