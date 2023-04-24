Москва, 24 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении НДФЛ для дистанционных сотрудников до 30% ещё дорабатывается, сообщил 24 апреля Минфин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке правительства РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Так, нововведение должно затронуть всех уехавших граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета, а также размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства.