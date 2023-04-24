В Москве авария помешала 12-летней школьнице покончить с собой

Москва, , 14:36 — REGNUM У сбитой 23 апреля на востоке Москвы 12-летней школьницы в кармане нашли предсмертную записку. Девочку доставили в больницу, где за её жизнь сейчас борются врачи, сообщил источник ИА REGNUM. По версии правоохранителей, случайная авария помешала самоубийству.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло днём 23 апреля на Сиреневом бульваре в Москве. 39-летняя женщина за рулем иномарки сбила школьницу. 12-летнюю ученицу 7 класса госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. По информации следствия, ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.

«Ребенка доставили в больницу с переломом основания черепа. Водитель автомобиля, 39-летняя женщина была трезвой, злостным нарушителем не является. Полицейским она рассказала, что просто не успела среагировать на выбежавшего ребёнка», — сообщил собеседник.

Работавшая на месте бригада скорой помощи обнаружила в кармане у пострадавшей школьницы предсмертную записку, в которой та описала, как собирается свести счёты с жизнью. Однако завершить задуманное она не успела из-за того, что попала под авто.

«В записке 12-летняя пострадавшая просила не винить в своём поступке интернет и телефон, просила прощения у родителей, а также указала их номера телефонов. Также она написала, что особой причины для своего поступка она не выделяет, а делает это просто так», — рассказал собеседник.

Следователи разбираются в причинах происшествия, допрашивают водителя и родителей школьницы. Также правоохранители работают с друзьями девочки, которым она могла заранее поведать о своих планах.