Астана, , 14:21 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 24 апреля в Астане.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Кадр из видео с канала: ChessMaster

Партия завершилась на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами.

Счёт в противостоянии стал 6:5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится 26 апреля, Непомнящий будет играть чёрными.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем. До этого две предыдущие партии — восьмая и девятая — также завершились вничью.

В матче за мировую шахматную корону российский гроссмейстер, который выиграл турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, но норвежец не захотел защищать титул. Тогда его заменил Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.