Непомнящий и Дин сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Астана, 24 апреля 2023, 14:21 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Встреча прошла 24 апреля в Астане.
Партия завершилась на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами.
Счёт в противостоянии стал 6:5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится 26 апреля, Непомнящий будет играть чёрными.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем. До этого две предыдущие партии — восьмая и девятая — также завершились вничью.
В матче за мировую шахматную корону российский гроссмейстер, который выиграл турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, но норвежец не захотел защищать титул. Тогда его заменил Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.