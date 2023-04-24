Москва, 24 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки семей участников специальной военной операции. ОБ этом 24 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

ER.ru Андрей Турчак

Он напомнил, что во всех регионах России были введены меры поддержки семей участников спецоперации, при этом уровень такой поддержки является разным, поскольку зависит от финансовых возможностей конкретного региона.

«В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор таких мер поддержки, и предусмотреть дополнительно поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, кто не может сам с этой задачей справиться», — отметил он, добавив, что нужно сделать так, чтобы независимо от региона проживания семья бойца была одинаково защищена, одинаково поддержана.

Турчак также отметил, что парламентской рабочей группой, которая была создана по инициативе Министерства обороны, выявлены вопросы, требующие системного решения.

Так, одним из таких вопросов является бесшовный переход между военной и гражданской медициной.

Турчак пояснил, что согласно закону в настоящее время действие полиса ОМС на период военной службы приостанавливается. В итоге, когда боец попадает «на гражданку», в отпуск, он не может подлечиться в гражданских лечебных учреждениях. А в случае, если ему требуется плановая операция, он месяцами вынужден ждать направления на данную операцию.

«В качестве решения рабочая группа предлагает восстанавливать действие полиса ОМС на время отпуска бойца. С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением. Понимание общее есть, но нужно окончательно это решение принять», — отметил Турчак.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 17 мая подготовить поправки о праве местного самоуправления на разработку мер соцподдержки семей участников спецоперации. Также председатель правительства поручил подготовить проект по увеличению количества бюджетных мест в высших учебных заведениях, предоставляющих обучение по медицинским и инженерно-техническим специальностям.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает получение социальной поддержки супругами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. Ранее поддержку могли получать только вдовы, проживающие вместе с детьми или одни. Уточняется, что на социальную поддержку вдовы могут рассчитывать только до момента заключения нового брака.