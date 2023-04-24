Высока вероятность того, что обнаружение нелегального китайского полицейского участка в Нью-Йорке и последующая раскрутка этого случая как угрозы национальной безопасности будут использованы для внедрения ряда ограничительных мер в отношении Китая.

Ольга Кузнецова, , 15:28 — REGNUM 17 апреля ФБР и министерство юстиции США сообщили о том, что в Нью-Йорке обнаружен «незадекларированный полицейский участок». Казалось бы, удивляться нечему, чего только не встретишь в Нью-Йорке. Вот только американские власти заверили, что данный участок является секретным подразделением полиции Китая.

Чайнатаун (Нью-Йорк) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Действовало подразделение с февраля 2022 года, располагалось — вполне предсказуемо — в Чайнатауне, всего «в паре миль» от одного из офисов местной прокуратуры, и — опять же по версии властей США — занималось преследованием китайских диссидентов на американской территории.

По данному делу в руках полиции уже оказались два жителя Нью-Йорка — Лу Цзяньван и Чэнь Цзиньпин. Им вменили участие в сговоре и агентурную работу на правительство КНР.

Дополнительно в американском Минюсте предъявили обвинения 44 персоналиям, 40 из которых являлись сотрудниками китайской полиции. Власти также призвали китайскую общину Нью-Йорка без опаски обращаться в правоохранительные органы и заявлять об известных им фактах работы как данного участка, так и агентов Поднебесной в США.

В прокуратуре Восточного округа Нью-Йорка и вовсе заявили, что Китай уже «неоднократно и грубо нарушал суверенитет США», однако впервые в мире произведены аресты в связи с зарубежными полицейскими участками КНР.

В дальнейшем — помимо картинных рассуждений о том, что было бы, если б вдруг полиция Нью-Йорка решила открыть тайный филиал в Пекине, — в офисе прокуратуры Восточного округа все же выдали немного информации о том, чем обвиняемые занимались на регулярной основе.

Как оказалось, в одном из помещений Чайнатауна они по большей части помогали продлевать членам местной общины какие-либо китайские официальные документы — например, те же водительские права.

При этом прямых доказательств сотрудничества задержанных с властями Китая не существует, поскольку они, узнав о расследовании ФБР, «оперативно уничтожили все улики».

Полиция Нью-Йорка © Lev Radin/Global Look Press

Изречения об отсутствии доказательств не помешали вскользь упоминать о том, что как Чайнатаун, так и «секретный участок» посещали сотрудники китайского консульства, что «явно говорит о связях обвиняемых с властями КНР».

«Ферма интернет-троллей»

В дальнейшем оказалось, что секретный полицейский участок на Манхэттене не являлся «классически полицейским». По утверждению властей США, Лу Цзяньван и Чэнь Цзиньпин создали целую «ферму интернет-троллей», с помощью которых распространяли китайскую правительственную пропаганду.

В качестве примера работы китайской «армии троллей» рассказана история о том, как одна из видеоконференций по противодействию коммунизму внезапно была заглушена громкой музыкой, вульгарными криками и угрозами в адрес китайских диссидентов.

Более существенных «кейсов» по данному направлении общественности не представили.

Не в первый раз

Задержания и аресты по обвинениям в различных формах шпионажа в отношении Китая в США в принципе не редкость. Около года назад членам китайской диаспоры Нью-Йорка уже предъявляли обвинения в агентурной работе на КНР.

Тогда среди обвиняемых оказались 73-летний гражданин США и житель нью-йоркского района Квинс Шуцзюнь Ван и еще четыре гражданина КНР, которых определили как «должностных лиц Министерства государственной безопасности Китая»: Фэн Хэ (известен в диаспоре как «Босс Хэ»), Цзе Цзи, Мин Ли (Старейшина Тан или Маленький Ли) и Кэцян Лу (Босс Лу). Все были объявлены в розыск.

Под руководством специфической компании земляков Шуцзюнь Ван, оказывается, преследовал диссидентов. Причем всех подряд: либеральных активистов из Гонконга, сторонников независимости Тайваня, Тибета и даже уйгурских активистов.

Все встречи с врагами КНР Ван аккуратно заносил в заметки. Их он, как самый «настоящий» шпион, отправлял с собственного компьютера, на который перед этим установил приложение для шифрования сообщений.

История и без того напоминала дешевый водевиль, но дальше выяснились еще более интересные детали: Шуцзюнь Ван оказался известным в Нью-Йорке писателем, который помог основать в Квинсе продемократическую организацию, выступающую против коммунистического режима в Китае. Также он имел хорошую репутацию в китайской диаспоре и до победного отрицал, что работает на руководство Поднебесной.

Митинг китайской общины в Нью-Йорке © Erik Mcgregor/Global Look Press

На фоне ареста Вана правоохранители Нью-Йорка фактически открыли «чистки» в либерально настроенной части диаспоры, по сути, связав их с руководителями местных этнических банд — бесспорно влиятельных, но сугубо на районном и городском уровне.

Кроме того, арест писателя также стал поводом для обвинения КНР в проведении операций на территории США, а также преследовании проживающих здесь китайцев — и граждан США, и сбежавших граждан КНР.

Политика «анти-Китая»

Преследования китайской диаспоры США в прошлом году вообще проходили на фоне весьма специфических событий. В частности, пока в Нью-Йорке обвиняли писателя Вана, в Калифорнии 68-летний китайский эмигрант расстрелял в церкви в Лагуна-Вудс прихожан, являющихся тайваньцами. Случай был немедленно использован в контексте пропаганды по вопросу «независимости Тайваня», действиям стрелка приписали политические мотивы и практически сразу стали говорить о применении смертной казни.

От действий стрелка погиб только один человек, тогда как за гораздо более масштабные по количеству жертв преступления «авторы» других расстрелов на американской территории получают лишь пожизненное заключение. Очень показательное отношение.

Кроме того, за несколько дней до объявления об арестах в Нью-Йорке и стрельбы в Лагуна-Вудс на американском телеканале NBC транслировали весьма «знаменательный» видеосюжет.

В нем рассказывается, что эксперты аналитического центра Center for a New American Security (CNAS) проводили военные игры, имитирующие прямую войну между США и Китаем.

В качестве условий игры заявлен конфликт вокруг Тайваня, разворачивающийся в 2027 году. Данную войну начинает Китай, нанося удар по американским военным базам в Японии и на Гуаме. В первый же день китайские власти ликвидируют президента Тайваня. Американское командование, в свою очередь, наносит ответные удары по китайским портам, а Австралия мобилизует силы против Пекина.

Общий вывод игры сводился к тому, что, если Китай вторгнется на Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион погрузится в «широкий затяжной конфликт, который может включать в себя прямые атаки по США, включая Гавайи и континентальную часть Штатов».

Почему сценаристами игры выбран конкретный 2027 год, на NBC не пояснили. Вместе с тем CNAS напрямую финансируется Пентагоном, а также корпорациями MIC Northrop Grumman, Raytheon и Lockheed Martin. Также в финансировании приняло участие Тайбэйское экономическое и культурное представительство, которое де-факто давно исполняет функции посольства Тайваня в США.

Информация о потенциальном конфликте с Китаем проникла в главный австралийский тинк-тэнк, посвященный вопросам безопасности, — Australian Strategic Policy Institute.

На фоне всего вышесказанного был отмечен определенный рост антикитайских настроений в американском обществе. А через несколько месяцев состоялся знаковый визит Нэнси Пелоси на Тайвань, еще сильнее обостривший официальные американо-китайские отношения.

Визит на Тайвань Нэнси Пелоси Taiwan Presidential Office

Новая волна

На фоне обнаружения секретного полицейского участка отдельные американские эксперты уже заявили о том, что «полицейские участки Китая за границей расширяют международное присутствие коммунистического режима». Это при условии, что подсобка в Чайнатауне стала первым в мире таким «участком», по словам прокуратуры Нью-Йорка.

Обращает на себя внимание тот факт, что не так давно — с 8 по 10 апреля — у побережья КНР и острова Тайвань прошли учения вооруженных сил Китая под названием «Объединенный острый меч». В мероприятии приняли участие более 70 самолётов и 11 боевых кораблей, включая также авианосец «Шаньдун».

Предлогом к проведению учебных мероприятий по освобождению Тайваня стал визит главы администрации острова Цай Инвэнь в США, где она встретилась со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти.

Кроме того, недавно китайские власти объявили о введении санкций против ключевых американских оружейных компаний — Lockheed Martin и Raytheon. Введенные меры предполагают запрет китайским компаниям на ведение бизнеса с указанными организациями и фактический запрет на поставку китайских запчастей для производства американской военной техники.

Все вышеуказанные события были так или иначе спровоцированы действиями американских политических элит, однако на политические и экономические ответы Поднебесной нужно реагировать.

Высока вероятность, что «обнаружение» полицейского участка КНР в Чайнатауне и последующая раскрутка случая как «угрозы национальной безопасности» как раз будет использоваться в качестве повода для внедрения ряда отдельных мер в отношении Китая.

Кроме того, напряженность в отношениях с правительством КНР используется в США для оправдания расходов на содержание внушительной группировки войск и военного флота в Юго-Восточной Азии, а также строительство и ремонт военных объектов на отдельных американских территориях (например, на Гавайях).

Сомнительно, что «раскрытием» шпионского подразделения в американском мегаполисе не захотят воспользоваться и с этой точки зрения.