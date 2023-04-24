Москва, 24 апреля 2023, 14:10 — REGNUM Вооружённые силы РФ нанесли удар по выдвигавшимся в направлении Артёмовска резервам ВСУ. Об этом 24 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)
Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артёмовск резервам противника», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артёмовска. За сутки на донецком направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска. По его словам, ситуация в городе продолжает оставаться напряжённой, российские бойцы подошли к сложному участку — к кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону.