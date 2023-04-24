Москва, 24 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удар по выдвигавшимся в направлении Артёмовска резервам ВСУ. Об этом 24 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«В районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артёмовска резервам противника», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артёмовска. За сутки на донецком направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска. По его словам, ситуация в городе продолжает оставаться напряжённой, российские бойцы подошли к сложному участку — к кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону.