Москва, , 14:07 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 280 военных и наемников ВСУ, сообщил 24 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наемников», — сказал он журналистам.

Кроме того, добавил он, была уничтожена боевая машина пехоты, бронетранспортер, а также четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне проведения спецоперации российские подразделения уничтожили боевиков «грузинского легиона», причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте 2022 года.

Удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников, размещённому в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики, российские войска нанесли 21 апреля.