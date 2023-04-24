Москва, 24 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки в зоне проведения спецоперации поразили два узла связи украинской армии. Об этом 24 апреля журналистам на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Он уточнил, что ВС РФ ликвидировали объекты 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В районах населённых пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», ― сказал Конашенков.

Всего за прошедшие сутки, по словам представителя оборонного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам противника в 126 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Вооружённые силы России поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ на территории ДНР. Объекты были ликвидированы в районе населённого пункта Красный Лиман.

Ранее российские военные уничтожили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и четыре пункта управления в Харьковской и Херсонской областях.