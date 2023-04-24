Москва, 24 апреля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. За последние сутки российские войска пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на краснолиманском направлении. Об этом 24 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Как уточнил Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили вражеские подразделения около Стельмаховки в ЛНР, а также Синьковки, Артёмовки, Ивановки и Фиголевки в Харьковской области.

«В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он, добавив, что также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Стельмаховки.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения спецоперации российские подразделения уничтожили боевиков «Грузинского легиона», причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте 2022 года. Представитель оборонного ведомства уточнил, что удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников, размещённому в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики, российские войска нанесли 21 апреля.