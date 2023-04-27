15 вузов Дальнего Востока получат 2,5 млрд по программе «Приоритет 2030»
Москва, 27 апреля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Пятнадцать вузов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2023 году получат гранты в 2,5 млрд рублей по программе «Приоритет 2030», — сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Новыми участниками программы, реализуемой по национальному проекту «Наука и университеты», в апреле стали еще четыре вуза ДФО — Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Забайкальский государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема и Сахалинский государственный университет.
«Запуская программу «Приоритет 2030» по поручению президента России Владимира Путина, нам было важно максимально усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки. Для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учёбы, работы и жизни молодёжи», — пояснил Дмитрий Чернышенко.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что дальневосточные университеты должны предложить такие условия для молодых специалистов, чтобы они могли учиться и улучшать качество жизни в родном регионе.
«В 2023 году в госпрограмме «Приоритет 2030» участвует уже почти половина университетов Дальневосточного федерального округа — 15 из 36. Приглашаем попробовать свои силы в последующих отборах и другие университеты ДФО», — прокомментировал глава Минобрнауки России.
Господдержка позволяет создать лучшие условия для передовых и инновационных исследований, направленных на технологический суверенитет России, уверен ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец. Он и его коллеги в рамках программы «Приоритет 2030», национального проекта «Наука и университеты» реализуют пять стратегических проектов. Причем ученые смогли найти точки соприкосновения с предпринимателями региона.
«За время реализации программы мы запустили научные проекты, которые решают реальные проблемы бизнеса. Уже в этом году разработки наших ученых будут доведены до рынка и конкретных заказчиков. Тут подключится и ИНТЦ «Русский», который будет содействовать в привлечении индустриальных партнеров и предоставит свою пилотную площадку для тестирования и производства первых партий высокотехнологичных продуктов», — пояснила проректор по развитию и руководитель программы развития «Приоритет 2030» ДВФУ Елена Харисова.
В ДВФУ команда под руководством Владислава Фарниева разработала первые прототипы систем диагностики социально важных заболеваний. Так, уже к концу 2023 года к выпуску на рынок будет готова новая недорогая, точная и быстрая тест-система, позволяющая выявлять на ранней стадии болезнь Вильсона — Коновалова. Без терапии она приводит к летальному исходу, в то время как при своевременной диагностике и правильно подобранном лечении прогноз у этого неизлечимого заболевания благоприятный. Сейчас команда ведет работу по созданию прототипа системы для эффективной онкодиагностики.
Программа «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» стартовала в 2021 году. На сегодняшний день в ней участвуют 129 российских университетов. В ДФО в основной трек «Приоритета 2030» вошли три вуза — вышеупомянутый ДВФУ, а также Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Якутия) и Тихоокеанский государственный университет (Хабаровский край). Они ежегодно получают базовую часть гранта в 100 млн рублей.
В октябре 2022 года состоялся конкурс, по итогам которого еще восемь вузов были отобраны для участия в дальневосточном треке программы. Каждый из них получил грант на программы развития в размере 71,25 млн рублей. В 2023 году суммарный размер грантов для дальневосточных вузов вырос почти в 4,5 раза — до 2,5 млрд рублей. А общий объем финансирования на 2022–2024 годы составит порядка 5,77 млрд рублей.
Один из новых участников — Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) — в рамках реализации программы «Приоритет 2030» планирует запуск стратегического проекта «Национальный Восточный центр компетенций по транспортным технологиям — Восточный университет транспорта». Цель — создать единый интеллектуальный центр развития транспорта и логистики Дальнего Востока.
«Для соответствия растущим потребностям транспорта и глобального Восточного региона требуется изменение модели университета. Из регионального узкоспециализированного отраслевого заведения необходимо до 2030 года поэтапно трансформироваться в университет мультимодальной логистики, ориентированный на азиатско-тихоокеанский регион в целом», — отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.
По словам Буровцева, новые направления, востребованные растущим рынком транспортных услуг, повысят привлекательность для тех, кому в ближайшее время предстоит выбрать вуз и свою будущую специальность.
«Университет делает ставку на профессии будущего, позволяющие решать задачи в области интеллектуального транспорта, мультимодальной логистики, беспилотных транспортных средств», — подытожил ректор.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что вопрос сохранения молодых кадров в ДФО находится на особом контроле у президента России.
«Сегодня мы наблюдаем рост значения восточного вектора в развитии нашей страны. Видим, что качество вузов, качество высшего образования и возможность получить образование высокого уровня по востребованной специальности у себя дома является определяющим фактором в решении молодых людей и их семей — остаться после окончания школы у себя на малой родине или уехать в центральную часть России. Именно такую негативную тенденцию оттока молодежи с Дальнего Востока нам поручил переломить президент России», — сказал Алексей Чекунков.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в России создаются научно-образовательные центры мирового уровня, открываются современные молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Наука становится более ориентированной на производство, ученые совершают открытия и создают продукты, которые совсем скоро будут на прилавках и производствах.