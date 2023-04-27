Москва, 27 апреля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Пятнадцать вузов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2023 году получат гранты в 2,5 млрд рублей по программе «Приоритет 2030», — сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Дальневосточный федеральный университет Наука в ДВФУ — первые результаты проектов программы «Приоритет 2030»

Новыми участниками программы, реализуемой по национальному проекту «Наука и университеты», в апреле стали еще четыре вуза ДФО — Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Забайкальский государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема и Сахалинский государственный университет.

«Запуская программу «Приоритет 2030» по поручению президента России Владимира Путина, нам было важно максимально усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки. Для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учёбы, работы и жизни молодёжи», — пояснил Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что дальневосточные университеты должны предложить такие условия для молодых специалистов, чтобы они могли учиться и улучшать качество жизни в родном регионе.

«В 2023 году в госпрограмме «Приоритет 2030» участвует уже почти половина университетов Дальневосточного федерального округа — 15 из 36. Приглашаем попробовать свои силы в последующих отборах и другие университеты ДФО», — прокомментировал глава Минобрнауки России.

Господдержка позволяет создать лучшие условия для передовых и инновационных исследований, направленных на технологический суверенитет России, уверен ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец. Он и его коллеги в рамках программы «Приоритет 2030», национального проекта «Наука и университеты» реализуют пять стратегических проектов. Причем ученые смогли найти точки соприкосновения с предпринимателями региона.

«За время реализации программы мы запустили научные проекты, которые решают реальные проблемы бизнеса. Уже в этом году разработки наших ученых будут доведены до рынка и конкретных заказчиков. Тут подключится и ИНТЦ «Русский», который будет содействовать в привлечении индустриальных партнеров и предоставит свою пилотную площадку для тестирования и производства первых партий высокотехнологичных продуктов», — пояснила проректор по развитию и руководитель программы развития «Приоритет 2030» ДВФУ Елена Харисова.

В ДВФУ команда под руководством Владислава Фарниева разработала первые прототипы систем диагностики социально важных заболеваний. Так, уже к концу 2023 года к выпуску на рынок будет готова новая недорогая, точная и быстрая тест-система, позволяющая выявлять на ранней стадии болезнь Вильсона — Коновалова. Без терапии она приводит к летальному исходу, в то время как при своевременной диагностике и правильно подобранном лечении прогноз у этого неизлечимого заболевания благоприятный. Сейчас команда ведет работу по созданию прототипа системы для эффективной онкодиагностики.

Дальневосточный федеральный университет Ученые ДВФУ представили первые результаты проектов программы «Приоритет 2030»

Программа «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» стартовала в 2021 году. На сегодняшний день в ней участвуют 129 российских университетов. В ДФО в основной трек «Приоритета 2030» вошли три вуза — вышеупомянутый ДВФУ, а также Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Якутия) и Тихоокеанский государственный университет (Хабаровский край). Они ежегодно получают базовую часть гранта в 100 млн рублей.

В октябре 2022 года состоялся конкурс, по итогам которого еще восемь вузов были отобраны для участия в дальневосточном треке программы. Каждый из них получил грант на программы развития в размере 71,25 млн рублей. В 2023 году суммарный размер грантов для дальневосточных вузов вырос почти в 4,5 раза — до 2,5 млрд рублей. А общий объем финансирования на 2022–2024 годы составит порядка 5,77 млрд рублей.

Один из новых участников — Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) — в рамках реализации программы «Приоритет 2030» планирует запуск стратегического проекта «Национальный Восточный центр компетенций по транспортным технологиям — Восточный университет транспорта». Цель — создать единый интеллектуальный центр развития транспорта и логистики Дальнего Востока.

«Для соответствия растущим потребностям транспорта и глобального Восточного региона требуется изменение модели университета. Из регионального узкоспециализированного отраслевого заведения необходимо до 2030 года поэтапно трансформироваться в университет мультимодальной логистики, ориентированный на азиатско-тихоокеанский регион в целом», — отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.

По словам Буровцева, новые направления, востребованные растущим рынком транспортных услуг, повысят привлекательность для тех, кому в ближайшее время предстоит выбрать вуз и свою будущую специальность.

«Университет делает ставку на профессии будущего, позволяющие решать задачи в области интеллектуального транспорта, мультимодальной логистики, беспилотных транспортных средств», — подытожил ректор.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что вопрос сохранения молодых кадров в ДФО находится на особом контроле у президента России.

«Сегодня мы наблюдаем рост значения восточного вектора в развитии нашей страны. Видим, что качество вузов, качество высшего образования и возможность получить образование высокого уровня по востребованной специальности у себя дома является определяющим фактором в решении молодых людей и их семей — остаться после окончания школы у себя на малой родине или уехать в центральную часть России. Именно такую негативную тенденцию оттока молодежи с Дальнего Востока нам поручил переломить президент России», — сказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в России создаются научно-образовательные центры мирового уровня, открываются современные молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Наука становится более ориентированной на производство, ученые совершают открытия и создают продукты, которые совсем скоро будут на прилавках и производствах.