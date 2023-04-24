Москва, 24 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции предлагает расширить статус добровольческих дружин. Об этом 24 апреля заявил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Андрей Турчак

«В ряде регионов, в которых введён жёлтый уровень реагирования, власти провели набор в территориальную оборону и добровольные народные дружины. Речь идёт в первую очередь о наших прифронтовых регионах», — сказал Турчак.

Он отметил, что правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен — у них нет права на ношение и применение оружия. «Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — добавил он.

Также глава рабочей группы по вопросам СВО рассказал, что люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране объектов и мостов, патрулируют территорию, помогают правоохранительным органам. По его словам, в регионах проводится обучение по тактической подготовке и медицине, применению стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турчак на встрече с Путиным заявил, что денежное довольствие военных на передовой практически выровнялось, но остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам». Он выступил с инициативой уравнять положение всех участников СВО. Путин поддержал это предложение.