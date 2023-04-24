Глава Богородского района Подмосковья подтвердил падение украинского беспилотника со взрывчаткой

Богородское, Московская область, , 13:56 — REGNUM На территории Богородского округа Подмосковья упал начинённый взрывчаткой беспилотник украинского производства, подтвердил 24 апреля в своём Telegram-канале глава района Игорь Сухин.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали об обнаружении в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» упавшего дрона. По некоторым данным, он был начинён 17 килограммами взрывчатки, внутри аппарата находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.

«Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалёку от своего дома. Это уже не первый дрон, оказавшийся на территории Подмосковья. В феврале такой беспилотник обнаружили в Коломне, он пытался нанести удар по газораспределительному узлу», — напомнил глава района.

Сухин отметил, что поскольку вопросы безопасности должны быть на первом месте, то праздничные мероприятия 9 Мая следует провести в режиме, аналогичном тому, который задействовался в период пандемии коронавируса.

«Разве то, что мы ушли с улиц, остановило наше единство? Разве мы не нашли другого способа сказать нашим ветеранам слова благодарности? Нашли, смогли, сделали, и это ещё больше нас всех сплотило. Так будет и в этот раз», — написал глава района.

Парад, концерт и шествие Бессмертного полка в районе будут отменены, но у домов ветеранов будут проведены индивидуальные концерты, пройдут мероприятия в домах культуры и школах, будут возложены цветы на мемориалах и кладбищах, рассказал Сухин.

24 апреля СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах также сообщали об обнаружении в районе Ногинска Московской области беспилотника весом около 100 килограммов. По этим данным, дрон с двигателем внутреннего сгорания производства США боеприпасов не имел.