Донецк, 24 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Российские подразделения продвинулись на западных окраинах Артёмовска, сейчас они ведут бои уже за железной дорогой около медицинского института. Об этом 247 апреля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Три дня назад зашли за «железку» на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута», — приводит агентство слова одного из бойцов.

Он также отметил, что в данной части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. При этом ВСУ, как отмечает боец, занимают выгодные высоты в многоэтажках.

По словам бойца, трудность заключается в том, что ВСУ расположились на высоте, а российские бойцы стараются двигаться, они ищут любые укрытия.

«В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий там тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки», — уточнил боец.

Как передавало ИА REGNUM, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в западных кварталах Артёмовска продолжаются ожесточённые бои, но штурмовые группы продолжают движение вперёд. Он уточнил, что продвижение российских войск продолжается как в дневное, так в ночное время.