Минобороны: украинские катера пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота

Севастополь, , 13:43 — REGNUM Три безэкипажных катера Украины пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, сообщили 24 апреля в Министерстве обороны России. Все катера были уничтожены, потерь с российской стороны нет, отметили в ведомстве.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«Сегодня около 3:30 Киев предпринял попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противоподводно-диверсионной обороны ликвидировали один надводный беспилотный аппарат на внешнем рейде Севастополя, а еще один аналогичный аппарат взорвался сам. Российские объекты повреждений не получили, все силы и службы остаются в состоянии боевой готовности, добавил губернатор.

24 апреля обозреватели Washington Post сообщили, что, по данным утекших в интернет материалов Пентагона, в американской разведке считают «маловероятным» взятие Крыма Украиной летом 2023 года. Ранее именно такие «сроки» назвал в одном из своих выступлений начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.