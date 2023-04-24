Москва, , 13:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака выровнять денежное довольствие всех участников спецоперации.

Андрей Турчак Дарья Антонова, ИА REGNUM

Турчак на встрече с президентом России обратил внимание, что денежное довольствие военных на передовой практически выровнялось.

«Не совсем», — ответил Путин.

Секретарь генсовета «Единой России» подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам». Он выступил с инициативой уравнять положение всех участников СВО.

«Так и надо сделать», — поддержал предложение глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что все семьи участников военной спецоперации должны получать поддержку от государства.

Необходимо активизировать работу на этом направлении, вести ее предметно и адресно, оперативно разбираться отдельно по каждому обращению членов семей участников СВО, подчеркнул глава государства.