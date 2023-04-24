Мадрид, , 13:32 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили в Артёмовске только пару бригад. Остальные силы выведены из города, сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинской армии.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Там (в Артёмовске — прим. ред.) остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли», — сообщил источник. По его данным, город «выполнил свою работу».

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) покидают последние удерживаемые позиции в центре Артёмовска. По словам корреспондента, подразделения ВСУ отступают на запад от железнодорожных путей. Он уточнил, что российские военные продвинусь к западу от них.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на северо-западе и западе города Артёмовска в ДНР. По его словам, российские бойцы подошли к сложному участку — к кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону.