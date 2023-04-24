Силуанов: если ЕС запретит экспорт, Россия будет покупать у дружественных стран

Москва, , 13:47 — REGNUM Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае запрета экспорта в страну государствами Евросоюза товары можно будет покупать у дружественных стран.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Страны ЕС говорят о том, что хотят запретить экспорт в Россию, напомнил Силуанов.

«Хорошо. У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет! Те же самые товары, а, может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо», — отметил он в ходе выступления на марафоне «Знание».

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля японское информационное агентство Kyodo сообщило, что страны G7 рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкций. Позднее стало известно, что страны «Группы семи» пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию из-за конфликта на Украине.

При этом зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что в случае, если страны «Группы семи» (G7) реализуют свою идею о тотальном запрете экспорта в Россию, Москва ответит на это, после чего зерновая сделка и многое другое, что им нужно, закончатся.