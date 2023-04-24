Москва, , 13:25 — REGNUM Российские артиллеристы ночью 24 апреля ударили по складу ВСУ в Николаевской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате уничтожено две единицы автомобильной техники и три лодки, 17 украинских военных утилизированы, десять получили тяжелые ранения.

Также в районе Ольговки Херсонской области артиллерия ВС России уничтожила 120-миллиметровый минометный расчёт ВСУ, четверо военнослужащих погибли, трое ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее солдат Вооружённых сил Украины раскрыл правду о том, как в действительности обстоят дела в зоне специальной военной операции.

Боец 110-й бригады территориальной обороны ВСУ рассказал местным СМИ, что украинское командование гонит солдат на убой.