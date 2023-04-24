Юрист Яковлева считает, что НДФЛ 30% приведет к появлению «серых» схем в бюджетах компаний

Москва, , 13:44 — REGNUM Повышение НДФЛ до 30% для работающих из-за границы сотрудников может привести к появлению «серых» схем в бюджетах российских компаний. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказала юрист, эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева. Она пояснила, что при этом работодатель может повысить зарплату ценному сотруднику, чтобы компенсировать потери при увеличении налога.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Законопроект даёт право компаниям самим решать, какую ставку по НДФЛ применять к сотруднику, работающему за границей. Если компания ведет честную игру и конкретный специалист ценится в компании, то начальство пойдет на повышение зарплаты, чтобы компенсировать налог. Но, вероятно, многие работодатели будут пытаться обходить нововведение, потому что им оно покажется невыгодным, повысится налоговая нагрузка», — поделилась Яковлева.

При этом юрист не считает законопроект причиной для серьёзных изменений на рынке труда. По её мнению, россияне, переехавшие в другие страны, но оставшиеся сотрудниками отечественных компаний, не будут увольняться или активнее возвращаться домой, так как уехали по иным причинам.

«И вряд ли люди начнут массово увольняться из российских компаний. Уход вызывает много трудностей. За границей сложно трудоустроиться и получить разрешение на работу», — уверена эксперт по трудовому праву.

Яковлева напомнила, что в российском законодательстве уже давно действуют поправки о ставке НДФЛ для резидентов России и нерезидентов. Граждане РФ, работающие на территории своего государства, облагаются налогом в размере 13-15%. Для нерезидентов — граждан, которые в течение года находились в России менее 183 календарных дней — по действующему законодательству, снимается обязательство уплачивать НДФЛ.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ до 30% для россиян, работающих за границей. Российские компании в каждом конкретном случае будут сами определять, какую ставку по НДФЛ применять к своим «заграничным» сотрудникам.