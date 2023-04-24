Москва, , 13:23 — REGNUM Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New с российским оборудованием пройдёт в мае. Об этом 24 апреля сообщил генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, Александр Войт.

Самолет Sukhoi Superjet © Илья Наймушин/РИА Новости

«Первый полет SSJ New запланирован на май месяц», — приводит РИА Новости его слова.

Он также добавил, что всё, что видят пилоты в кабине, было сделано специалистами Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, в этом бюро было сделано и всё то, что сигнализирует пилоту.

«Это самое значимое событие, которое мы все ждём с нетерпением в этом году», — уточнил генеральный директор бюро.

По его словам, пульты управления, системы индикации, бортовое радиоэлектронное оборудование, внутренняя и внешняя светотехника это «сейчас главный проект, который реализуется и у нас на предприятии, и в стране».

Sukhoi Superjet New является российским перспективным ближнемагистральным узкофюзеляжным самолётом, при этом новая версия Sukhoi Superjet 100 — с максимальным импортозамещением комплектующих.

Как передавало ИА REGNUM, по словам вице-премьера — глава Минпромторга России Дениса Мантурова, серийные поставки российских самолётов Sukhoi Superjet New отечественным авиакомпаниям РФ в рамках импортозамещения запланированы на 2024 год. Он отметил, что самолёты Sukhoi Superjet 100 могут находиться во воздухе до 11 часов в сутки, что превышает способности Airbus и Boeing.