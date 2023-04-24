Развожаев заявил, что на внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны, выбиты стекла в домах

Севастополь, , 13:28 — REGNUM Надводные дроны были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, в результате ударной волны в четырёх домах выбило стёкла. Об этом 24 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Михаил Развожаев Официальное интернет-представительство президента России

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь. По словам губернатора, один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стёкла в четырёх жилых домах. Люди не пострадали», — написал Развожаев.

Губернатор уточнил, что вражеский беспилотник не вошёл в бухту, а взорвался на внешнем рейде. По его словам, ни одно из зданий, причальных или иных сооружений не разрушено.

Власти пообещали устранить повреждения, остекление домов уже ведётся, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, в сети были опубликованы кадры отражения атаки надводных дронов на Севастополь. На видео слышен мощный звук взрыва и виден огромный столб пламени.