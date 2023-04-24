Москва, 24 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в российский шоу-бизнес благодаря ему. Об этом Киркоров сообщил в интервью газете «Аргументы и Факты».

Serge Serebro Филипп Киркоров

Артист назвал Зеленского бывшим другом и отметил, что их связывали хорошие отношения. Киркоров рассказал, что Зеленский в своё время просил посодействовать его развитию в России. Переехав в Москву, будущий президент Украины жил в доме певца бесплатно.

Киркоров также рассказал, что, когда создавалась программа «Фактор А», он предложил Алле Пугачёвой сделать его своим соведущим, тогда как изначально планировался другой артист. В итоге взяли Зеленского.

«И два сезона мы с ним отвели это шоу на канале «Россия». Тогда у него не было денег, а он, человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке», — отметил Киркоров.

Также артист сообщил, что не узнаёт в Зеленском своего бывшего товарища.

«Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — подытожил певец.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля российский МИД поздравил Зеленского, в прошлом юмориста и участника КВН, с профессиональным праздником — Днём дурака.

Отметим, что в январе Киркорова внесли в антироссийский санкционный список. После этого он опубликовал отрывок из своего давнего клипа «Просто подари», где даёт подзатыльник Владимиру Зеленскому, снявшемуся в клипе до того, как стал президентом Украины.