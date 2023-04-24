Белгород, , 13:11 — REGNUM ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом 24 апреля написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что в результате обстрела хутора со стороны ВСУ были зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях, одной хозяйственной постройки и одной легковой автомашины.

Глава региона отметил, что пострадавших нет. Специалисты продолжают подомовой обход.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел Вооружённых сил Украины. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения.

24 апреля на внешнем рейде Севастополя были уничтожены надводные дроны, в результате ударной волны в четырёх домах выбило стёкла. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Глава региона уточнил, что вражеский беспилотник не вошёл в бухту, а взорвался на внешнем рейде. По его словам, ни одно из зданий, причальных или иных сооружений не разрушено.