ФСБ задержала в Московском регионе сотрудника ЧОП, планировавшего воевать за ВСУ

Москва, , 13:06 — REGNUM Задержан сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), который планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и призывал к этому других. Об этом 24 апреля сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в целях улучшения своего материального положения сотрудник ЧОП хотел поехать в зону боевых действий на стороне ВСУ и подыскивал для этого сообщников из числа своих коллег.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий гражданин был задержан и дал признательные показания», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях, а также за вербовку, обучение или финансирование предусмотрено наказание с лишением свободы на срок от 7 до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России предъявила обвинение бывшему сотруднику лаборатории московского предприятия «Промтехнология» Дмитрию Киче. Обвиняемому в госизмене грозит до 20 лет лишения свободы.

Представитель завода «Промтехнология», который выпускает охотничьи и спортивные винтовки, заявил, что Кича не работает в компании с 2021 года и не имеет никакого отношения к ней. Обвиняемый уволился из компании по собственному желанию. Кроме того, он не имел допуска к секретным сведениям.