Никосия, 24 апреля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Власти Кипра выселят порядка 3 тыс. украинских беженцев, проживающих в отелях по всей стране. Об этом 24 апреля сообщает издание AlphaNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

Согласно опубликованным данным, в настоящее время беженцы расселены по номерам в 21 гостинице по всему Кипру, однако, согласно решению правительства, они должны найти себе новое жильё до 31 мая.

Отмечается, что беженцы с Украины, приезжающие на остров с марта текущего года, могут жить в гостинице до шести месяцев. Затем они могут подать заявление на получение субсидий на аренду жилья, а также обратиться в службу занятости для трудоустройства.

Отели, в которых будут размещены украинцы после 1 июня, будут определены с помощью тендера.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские беженцы, осевшие на Кипре, постоянно сталкиваются с заполонившими остров русскими туристами, а также с агрессивными поляками. При этом жители Кипра считают туристов из России своими желанными гостями.

Ранее сенатор по социальным вопросам в Гамбурге Мелани Шлотцхауэр заявила, что власти Гамбурга, куда приехало большое количество беженцев с Украины, надеются на «высокую готовность» украинцев покинуть Германию после окончания конфликта и вернуться на родину.