* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 апреля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва и её муж-иноагент Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продали свой замок в деревне Грязь за один миллиард рублей. Об этом 24 апреля сообщает НТВ.

Кадр из видео Замок Аллы Пугачёвой и её мужа-иноагента Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь

По словам продюсера Сергея Дворцова, переговоры о продаже этого объекта недвижимости проходили больше года, поскольку покупатель пытался снизить цену до 700 млн рублей, при этом певица не хотела уступать.

Отмечается, что позже, по информации Дворцова, появился другой покупатель, который и приобрёл замок за первоначальную стоимость в 1 млрд рублей.

Как передавало ИА REGNUM, музыкальный продюсер Сергей Лавров, получивший известность за критику и поддержку звёзд, заявил, что Алла Пугачева не выступает из-за того, что ей предлагают не устраивающие её гонорары. Он отметил, что если до спецоперации певица могла выступить за 300 тыс. евро, то сегодня она «за эти деньги вряд ли куда-то поедет».

В Израиле воры ограбили дом Аллы Пугачевой. Грабителям удалось вынести ценности на полмиллиона долларов.