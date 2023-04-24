Москва, 24 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Решения об участии России в саммите БРИКС, который пройдёт в августе, будут приниматься своевременно. Об этом 24 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Приглашения есть, ближе к делу будут приниматься решения, но Россия будет активно в этом участвовать», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС, эта работа будет продолжаться на всех уровнях. По словам представителя Кремля, интерес к БРИКС проявляет всё больше государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Песков заявил, что решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит БРИКС в ЮАР, пока не принято.

8 апреля доверенное лицо главы ЮАР Анил Суклал заявил, что страна готовится к тому, что все главы государства БРИКС, включая Путина, лично примут участие в августовском саммите организации.