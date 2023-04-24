В Кремле не сомневаются, что Запад усилит попытки вмешаться в президентские выборы в России

Москва, , 12:46 — REGNUM Западные страны кратно увеличат попытки вмешательства в президентские выборы в России в 2024 году. Об этом 24 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Он отметил, что любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства.

По словам Пескова, в той или другой степени каждый раз происходит вмешательство извне, а в условиях спецоперации эти попытки кратно будут увеличиваться, и это не вызывает сомнений.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году и уже готовится осуществить свои планы.

Глава ЦИК отметила, что к этой деятельности привлекли все центры, в том числе и те, что находятся в Польше и странах Прибалтики. Вместе с тем Памфилова выразила уверенность: явка на предстоящих президентских выборах «будет большая».