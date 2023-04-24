В Кремле прокомментировали предложение повысить НДФЛ для работающих из-за границы

Москва, , 12:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о повышении НДФЛ для работающих за границей граждан, который ранее был внесён правительством в Госдуму.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Идёт рабочий процесс, нужно сначала обращаться в правительство», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Так, нововведение должно затронуть всех уехавших граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета, а также размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства.