Москва, 24 апреля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о повышении НДФЛ для работающих за границей граждан, который ранее был внесён правительством в Госдуму.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Идёт рабочий процесс, нужно сначала обращаться в правительство», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Так, нововведение должно затронуть всех уехавших граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета, а также размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства.