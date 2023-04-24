Москва, , 15:54 — REGNUM Рынок самозанятых граждан в России переживает бурный рост. Согласно статистике, в Москве каждый 11-й житель зарегистрировался как самозанятый, а в Санкт-Петербурге такой статус получил каждый 13-й горожанин. Наиболее заметен этот процесс в регионах Кавказа, где значительное улучшение условий для перехода на режим самозанятости ставит рекорды.

Самозанятые из Красноярского края Агентстсво развития малого и среднего предпринимательства

Подобные результаты стали возможны не только из-за самой низкой налоговой ставки в стране, но и в связи с предоставлением множества льгот и возможностей по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

В целом больше всего самозанятых по-прежнему проживает в крупных городах, в первую очередь в двух столицах. В Москве за год зарегистрировались как самозанятые 368 тыс. человек. Таким образом, перешедших на новый налоговый режим москвичей стало 1,2 миллиона человек. В Северной столице самозанятых за год стало больше на 159 тысяч.

Сопоставимый в процентном соотношении со столицами рост наблюдается и в других регионах, где режим самозанятости стал доступным раньше, чем во всей стране. В Татарстане рост с 169 до 234 тысяч человек. В Московской области — с 323 до 481 тыс.

Отдельно среди остальных субъектов Российской Федерации выделяется Краснодарский край, где в начале 2022 года было 153 тысячи самозанятых граждан, а в конце — уже 292 тысячи.

Но Краснодарскому краю далеко до показателей кавказских регионов. К примеру, в Дагестане число самозанятых выросло на 470%, с 37 до 211 тысяч человек. В Чеченской Республике рост составил 338%, в Кабардино-Балкарии — 309%. Почти не отстают от соседей Ингушетия, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

Бурный рост объясняется тем, что люди получили возможность заниматься любимым делом, имея при этом налоговые послабления и другие льготы.

К примеру, жительница Чечни Айшат Муцаева реализовала свою детскую мечту стать поваром. «Предпринимать сама какие-то усилия я не решалась, но благодаря специалистам центра «Мой бизнес» получила новый для себя статус. Разработанный при помощи специалистов центра бизнес-проект помог мне реализовать свою мечту. Теперь я занимаюсь производством мясных и мучных полуфабрикатов, а они очень востребованы. Уверена, что мой небольшой проект будет успешным», — поделилась Айшат Муцаева.

Жительница Славянского района Кубани Виолетта Меньшикова, воспользовавшись специальным налоговым режимом для самозанятых, реализовала проект развивающего детского отдыха во время школьных каникул. Воспитанники хобби-клуба «Городские каникулы» посещают мастер-классы, занимаются танцами, гуляют на открытом воздухе, познают основы финансовой грамотности, практикуют английский язык в игровой форме, ходят на экскурсии.

«Наша уникальная программа помогает укрепить эмоциональное здоровье детей, уйти от чрезмерного увлечения различными гаджетами в мир творчества и созидания. Самозанятость как оптимальный режим налогообложения обеспечивает экономическую успешность непростого, но необходимого для нашего города дела», — говорит автор проекта.

У самозанятых есть возможность воспользоваться льготным микрофинансированием, бесплатно или на льготных условиях арендовать государственное или муниципальное имущество, получать доступ к электронным торговым площадкам.

Во многих регионах созданы сети бизнес-инкубаторов и коворкингов, в которых самозанятые могут арендовать рабочее место, получить компенсацию за уже арендованные места в других офисах и другую поддержку. Юные предприниматели, начиная с 16 лет, впервые зарегистрировавшись как самозанятые, получают дополнительный налоговый вычет в размере МРОТ. Кроме того, самозанятые могут изучить новые образовательные программы и получить консультацию по ведению своего дела.

К примеру, в Воронеже более 70 самозанятых бьюти-мастеров прошли 10-дневные бесплатные курсы повышения квалификации от коллег, которые уже сделали себе имя в местной бьюти-индустрии. «Очень нужная поддержка для самозанятых, еще и с возможностью выбора. Визажист, бровист, стилист по прическам, колорист — топовые профессии, и обучиться на любом курсе стоит немалых денег», — говорит самозанятая Мила Королева.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Открытие и закрытие самозанятости по-прежнему доступно через мобильный телефон, без посещения каких-либо органов власти. Подробно об уже действующих мерах можно узнать на сайте samo-zanyatost.ru.