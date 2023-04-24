Москва, , 12:43 — REGNUM Российская сторона продолжает свои посреднические усилия в урегулировании отношений между Ереваном и Баку. Об этом 24 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

«РФ продолжит работать над этим с Ереваном и Баку», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что ситуация непростая, требует дополнительных усилий и «понимания всеми сторонами безальтернативности имплементации соглашений».

«Мы ведём работу со столицами и продолжим эту работу», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.

20 апреля премьер-министр Армении сообщил, что Ереван готов разместить контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.

Позднее Пашинян подтвердил намерение подписать документ по мирному договору с Азербайджаном, который ранее Ереван передал Баку.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать будущий договор о мире между республиками. Ереван и Баку время от времени обмениваются предложениями по тексту этого соглашения.

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