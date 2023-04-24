В Якутии отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка»

Якутск, , 12:51 — REGNUM Власти Якутии решили не проводить в этом году традиционное шествие «Бессмертного полка», сообщил 24 апреля председатель Общественной палаты республики Саха (Якутия) Николай Бугаев.

Бессмертный полк Григорий Михайлов © ИА REGNUM

«Все жители нашей республики и страны, кому дорога память о своих героических предках, могут стать участниками акции в других форматах», — отметил Бугаев, слова которого приводит пресс-служба региона.

По его словам, «Бессмертный полк» в этом году пройдет в четырёх форматах. Первый — это автопробег, автолюбители могут разместить фотографии со своими героями на своих машинах.

«Второй формат — любой желающий может носить одежду с портретом своего героя в течение дня, это могут быть футболки, куртки, где могут быть изображении героев. Третий формат — это для тех людей, которые будут работать в этот день. Не секрет, что 9 мая является рабочим днём для пожарных, журналистов, полицейских и других профессий, для них мы предлагаем сделать «бейджи» с портретами», — сказал Бугаев.

Четвёртый формат, рассказал чиновник, это онлайн-акция по созданию видеоткрытки, где появится коллаж портретов героев, которые можно приблизить и прочитать историю каждого.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляющая центральный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») заявляла 18 апреля, что шествие «Бессмертного полка» в этом году решено провести в смешанном формате: при желании принять участие в акции можно будет онлайн. Кроме того, остаётся традиционный, очный формат участия в шествии.

Тем временем ряд регионов России отказались от проведения военного парада в честь Дня Победы в 2023 году.

Так, Минобороны России приняло решение не проводить 9 военный парад в Севастополе. Отказались от проведения парада и власти Белгородской области. Скопление людей и военной техники в центре Белгорода может стать поводом для провокации со стороны ВСУ, отмечал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Курская, Херсонская области вслед за Белгородской также отказались от проведения военного парада в целях безопасности. В Москве парад Победы 9 мая состоится, сообщала ранее пресс-служба российского президента.