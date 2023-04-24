Бишкек, 24 апреля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с помощником госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу в рамках его визита в регион. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

mfa. gov. kg Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с помощником госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы и перспективы развития отношений между двумя странами, включая безопасность, «зелёную» экономику, сотрудничество в рамках механизма «С5+1».

«Министр подчеркнул, что кыргызская сторона всегда выступает за взаимный учёт интересов и взаимовыгодное сотрудничество государств. В свою очередь, американская сторона подтвердила приверженность содействию в укреплении демократических институтов и гражданского общества в Кыргызстане», — говорится в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года политолог из Киргизии Марс Сариев заявил, что, настаивая на сближении с Киргизией, США хотят дестабилизировать регион и оттянуть внимание России от Украины. По мнению эксперта, «Запад заинтересован в открытии «второго фронта» для России в Средней Азии и Казахстане через дестабилизацию Афганистана».