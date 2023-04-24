Москва, 24 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Не исключено, что в будущем Китай будет готов не к юридическому, но к фактическому признанию Крыма российским — это будет выражаться в том, что неназванные китайские фирмы начнут инвестировать в экономику полуострова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. Так он прокомментировал резонансное интервью китайского посла во Франции Лу Шая, в котором дипломат констатировал, что Крым исторически был частью России и продолжает оставаться таковой. Позже посольство удалило из аккаунта WeChat это интервью.

Amaslov.me Алексей Маслов

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Маслов заявил, что заявление Лу Шая в целом соответствует общему настрою китайской дипломатии.

«Наверняка посол исходит из целого ряда инструктажей, заседаний и обсуждений, которые проходят в МИД КНР, — сказал Маслов. — Едва ли он сам изобретал все использованные им формулировки. Если мы посмотрим внимательно на его интервью, то мы увидим, что он прекрасно понимал, о чём говорил, и едва ли допустил какую-то случайную оговорку. Но почему эти заявления прозвучали именно сейчас? Дело в том, что за последние несколько месяцев мы увидели несколько крайне серьёзных встреч. Тут и беседа президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, тут и тесные контакты по линии министерства обороны России и Китая, тут и поездки европейских политиков (президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен) в Поднебесную».

Востоковед объяснил, что для ЕС идея о том, что Китай поддерживает Россию, долгое время была неким мифом, который Евросоюз отталкивал. В Брюсселе полагали, что Китай продолжает играться с РФ, повышая ставки на переговорах с европейскими странами. И вот когда внезапно для европейских дипломатов их китайский коллега очевидно встаёт на идеологическую точку зрения России, это стало шоком, которого в Пекине, конечно, не хотели.

«Пересолили. Удаление интервью говорит о том, что Китай не хотел именно такой реакции и не стремился испортить отношения с Европой. Однако КНР пока не опровергла своего дипломата, и китайская пресса не особо это обсуждает. Судя по всему, команды не было», — сказал Маслов.

Однако, по его словам, крайне маловероятно, что Китай официально признает Крым российским, ибо идея Китая всегда состояла в том, чтобы воздерживаться от любых политических заявлений по любым территориальным вопросам, не касающимся Китая.

«Но взамен КНР требует, чтобы никто не влезал в тайваньские вопросы. Это, мол, наше внутренне дело. Поэтому я думаю, что если с Крымом будут какие-то подвижки, то это будет не официальное признание, а инвестиции со стороны неназванных китайских фирм в Крым. Иными словами, фактическое признание, а не юридическое, — сказал Маслов. — Юридическое же признание произойдёт в том случае, если Запад продолжит давить на Китай — в частности, лишать его любых технологий, которые шли со стороны США и Европы, и атаковать юань. Иными словами, это должны быть такие вызовы, которые покажут, что речь идёт уже не о критике Китая, а о попытках полностью снести китайскую модель развития. Иными словами, к юридическому признанию Крыма Китай может подтолкнуть не Россия, а западная агрессия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китая во Франции Лу Шай в интервью LCI заявил, что, рассуждая о судьбе Крыма, следует помнить, что он изначально был в составе России. Кроме того, он призвал не забывать, что республики бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств, дав таким образом понять, что полуостров остаётся российским и в настоящее время.

Эти высказывания не остались не замеченными в европейских странах. Например, в Прибалтике пообещали вызвать представителей КНР в их республиках для дачи соответствующих объяснений. Прояснить позицию Пекина потребовали и во французском МИДе.

Позже посольство Китая во Франции удалило из аккаунта в WeChat интервью, в котором посол КНР Лу Шай высказал свою точку зрения, а официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин ограничилась заверениями о том, что Пекин уважает суверенитет стран, ранее входивших в состав СССР.