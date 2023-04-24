Москва, 24 апреля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад ко Дню Победы состоится.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

«Пока преждевременно давать анонсы», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли авиация принимать участие в параде.

Песков добавил, что подготовка к мероприятию, которое традиционно пройдёт на Красной площади, ведётся. Он подчеркнул, что это важное событие.

«Какие элементы будет включать парад — мы своевременно сообщим», — добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Казахстана приняло решение отказаться от проведения в 2023 году военного парада, посвящённого Дню защитника Отечества и Дню Победы. Данное решение принято из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.