Москва, 24 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В условиях украинского кризиса власти Польши намерены устроить геополитический передел. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, заявление которого 24 апреля распространило пресс-бюро службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства», ― отметил Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил, что получение контроля над западными территориями современной Украины является вожделенной мечтой польских националистов. По его словам, это уже становится элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может.

Глава СВР уточнил, что Варшава уверена, что главным условием для воплощения такой идеи в жизнь является крах государственности на Украине после поражения Киева в военном конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, польский политолог и публицист Якуб Можняк заявил, что Польша готовит армию к участию в спецоперации на Украине. Речь идёт о создании так называемого литовско-польско-украинского корпуса.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае внезапного вторжения США и Польши на Западную Украину неминуемо столкновение с Россией, что станет катастрофой для всего мира.

В статье Марека Галася на портале Niezależny Dziennik Polityczny отмечается, что поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу и его переговоры с главой государства Анджеем Дудой свидетельствуют о намерении украинского лидера передать западную часть страны. Зеленский также предлагал польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в счёт погашения внешнего государственного долга Украины.