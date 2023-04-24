Москва, 24 апреля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай принимал участие в специальной военной операции России. Информацию об этом подтвердил журналистам 24 апреля сам Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Он отслужил в своё время в Вооружённых силах, выполнил свою конституционную обязанность. Он действительно принимал участие в СВО, он взрослый человек и принял такое решение», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что Николай Песков отслужил в зоне военной спецоперации. По его словам, сын пресс-секретаря президента отработал контракт в качестве рядового артиллериста.

Николай Песков 22 апреля подтвердил эту информацию, сообщив, что давал присягу задолго до начала спецоперации и даже участвовал в одном из парадов Победы 9 мая, а уже в период СВО он выполнил свой долг, защищая Родину на поле боя.

Близкие Николая Пескова волновались за него, «были немножко в шоке» от его решения отправиться в зону спецоперации, но отнеслись к этому решению с уважением рассказал сын пресс-секретаря главы государства.

Телеканал «Соловьёв Live» 23 апреля показал кадры с Николаем Песковым, снятые в зоне специальной военной операции под Соледаром (ДНР) в январе 2023 года. Сослуживцы Пескова рассказали, что весь их расчёт был удостоен государственных наград за поведение во время обстрела.