Киев, 24 апреля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Украина приближается к «знаковому сражению» в своей новейшей истории, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

По его словам, «нравится это или нет», но Киев «подходит к знаковому сражению для новейшей истории Украины».

При этом информация о начале этого сражения находится под секретом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.